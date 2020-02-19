暢捷通推「雲服務」新產品「智＋」

智＋是一款面向小微企業，以數據驅動的營銷型業務財務一體化智能雲服務產品。智＋以商貿流通類小微企業作為主要目標客戶，以客戶營運為中心，通過在線智能營銷、業務財務一體化智能管理，使小微企業客戶實現智營銷、快交易、敏經營、慧財務。

公司希望通過智＋幫助小微企業做好生意、管好生意，增強獲客能力、提升複購率、降低人員成本，以及提高管理效率。

該公司指，現階段推出的智＋產品為標準版，每年訂閱服務費不低於5,660元人民幣，視客戶選用功能模塊及用戶數量確定。客戶可通過新購或由暢捷通好會計、好生意產品升級的方式選用智＋。此外，智＋也被納入公司雲助力關愛大行動，向符合條件的全國小微企業用戶贈送使用期限。

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