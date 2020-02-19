返3年前價位！內地客劈價沽影岸·紅　兩房賣650萬

東涌二手樓價回到3年前價位。中原王英堂表示，影岸·紅B座低層F室，兩房間隔，原業主為內地人，2010年1月以260萬港元購入作收租之用，去年中租約完結，原本繼續放租，但其後因社會氣氛令租務交投減少，持貨心態因而轉弱，遂由租轉賣，叫價750萬元，望套現回內地作其他投資。

王氏續稱，近期肺炎疫情擴散，市況雪上加霜，唯有持續降價，累減100萬元或13%，最終以650萬元沽出，創兩房單位2017年1月後的3年新低，實用面積531方呎計，呎價12,241元。

據了解，屋苑兩房單位近年做價均企穩於700萬元以上，對上一宗同類成交於去年12月以745萬元成交。而上月一房單位以620萬元沽，是次兩房成交價跌近一房價。

新買家原先為同區租客，因租約到期，疫情下游說業主減租，可惜業主堅決不減，於是另覓其他租盤，但期間得悉上址業主大幅減價求售，見供數與租樓支出相差不大，立刻轉租為買，拍板入市。原業主持貨10年，帳面獲利390萬元，升值約1.5倍。

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