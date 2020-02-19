新冠肺炎：永勝醫療旗下呼吸濕化治療儀獲訂單

器械註冊證。

O2 FLO呼吸濕化治療儀是非侵入式高流量給氧治療器械，用於治療慢性或急性呼吸窘迫，例如肺炎、病毒性肺炎、慢性阻塞性肺病、心臟衰竭和哮喘的患者。高流量給氧治療是通過向患者輸出高流量的經加熱和濕化的空氣，而提供呼吸支持的一種方式，臨床證實對合適的患者採用高流量給氧治療可以改善氧合作用，能減少患者的呼吸作功，是一種相比侵入性機械通氣更經濟、更安全和更容易使用的替代治療。

O2 FLO呼吸濕化治療儀已分別於2018年8月獲日本厚生勞働省註冊認證，及於2019年11月獲Conformité Européenne(CE)認證。集團看到該器械在日本的銷售向好，同時在認可CE認證的國家對該器械的關注與日俱增。

集團已收到來自中國湖北省對O2 FLO呼吸濕化治療儀及其相關一次性產品的初步訂單。集團相信該器械具有良好的市場潛力，並將令產品組合更為豐富。除中國、日本和歐洲聯盟以外，集團亦致力於美國和其他國家註冊及推出該器械。

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