【餐飲寒冬】富臨20間餐館短暫休業　前線員工3天無薪假

隨着新冠肺炎確診個案持續上升，進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，集團已跟大部分業主磋商租金紓緩措施，並推行一系列營運成本控制方案，包括2月內下調全體執行董事薪酬50%；下調高級管理層薪酬20%。另外，因應營業店舖減少，前線員工2月內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響員工約2,000名，但強調沒有裁員計劃。

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