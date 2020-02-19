【餐飲寒冬】富臨20間餐館短暫休業 前線員工3天無薪假
2020年02月19日 17:20
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富臨集團(01443)宣布，因應新冠肺炎病毒傳染性高，衞生防護專家普遍建議暫時減少聚會，市民減少外出用膳，管理層在審慎考慮後，為顧客及員工的健康及安全着想，決定旗下約20間餐館短暫休業，進行徹底清潔和消毒。管理層會密切留意疫情發展，期望盡快回復正常服務。
隨着新冠肺炎確診個案持續上升，進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，集團已跟大部分業主磋商租金紓緩措施，並推行一系列營運成本控制方案，包括2月內下調全體執行董事薪酬50%；下調高級管理層薪酬20%。另外，因應營業店舖減少，前線員工2月內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響員工約2,000名，但強調沒有裁員計劃。
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