【零售浩劫】bossini半年蝕9368萬　港澳同店銷售跌14%

集團指出，中美貿易衝突再次升級，2019年中國大陸處於貿易戰中，出口增長大幅放緩。國內消費已成為中國大陸經濟增長的最主要部分，但行業間表現各異。以服裝業為例，在2019年面對種種挑戰，導致其年度增長低於其他消費品。

集團在回顧期內面對充滿挑戰的營商環境，股東應佔虧損擴大主要由於到訪香港旅客銳減、中美貿易爭端、集團所經營的多個核心市場消費意欲低迷，以及冬季氣候異常偏暖。自2019年7月以來，香港零售業銷貨額大幅下降，訪港旅客數字急速下滑。中美兩國的第一階段貿易協議姍姍來遲(已於今年1月簽署)，經濟惡化已成定局，香港本地生產總值自2009年以來首次錄得年度跌幅，令期內佔集團綜合收益達58%的香港及澳門地區的銷售受到影響。

集團表示，不利因素持續打擊消費意欲，導致店內消費下跌，香港及澳門、中國大陸和新加坡的同店銷售額分別下跌14%(2018年：5%跌幅)、5%(2018年：3%跌幅)，以及5%(2018年：6%跌幅)，而台灣同店銷售額則持平(2018年：7%跌幅)。集團整體同店銷售額下跌10%，2018年則跌5%。

截至2019年12月31日，集團業務遍布全球30個國家和地區，店舖總數目為1,086間，多於2019年6月30日的1,061間。其中，直接管理店舖增加至287間，特許經營店舖數目為799間。

香港及澳門地區繼續為集團的核心市場及主要收益來源。香港店舖數目維持於39間。中國大陸店舖數目為180間，多於2019年6月30日的175間，全部為直接管理店舖。集團持續檢視台灣市場的營運，店舖數目為51間，少於2019年6月30日的57間，而新加坡店舖數目為17間，多於2019年6月30日的15間。

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