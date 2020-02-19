【移民必睇】愛爾蘭無肺炎確診個案　點樣享教育醫療福利？

歐盟成員國愛爾蘭曾經是全世界最大的威士忌生產國，當地氣溫通常維持在攝氏3至19度，而最受港人青睞的是該國教育和醫療質素。

【12年免費英式教育】

教育方面，當地有12年免費英式教育，大學學費一年普遍由9,000歐元起(約7.5萬港元)。在大學讀書時，有很多在大公司實習的機會，畢業後亦較易找工作，其失業率處歐盟內較低水平。愛爾蘭亦有「歐洲硅谷」之稱，是多家金融和科技跨國公司設立歐洲總部的首選國。

【有權享用優質醫療】

愛爾蘭醫療體系完善，目前並未錄得新冠肺炎確診個案。凡是愛爾蘭的普通居民，無論持有何種簽證或護照，都有權享用愛爾蘭的公共醫療體系，亦可選擇當地的私營醫療保健服務。在醫學期刊《刺針》的2019全球醫療質量和可及性榜單上共195個國家，愛爾蘭醫療質素排第11位。

【「入場費」低至335萬】

港人可透過投資移民愛爾蘭，條件是投資100萬歐元(約839萬港元)在愛爾蘭政府認可項目(例如興建公屋或護老院)，投資年期不少於3年；申請時要提交不少於200萬歐元(約1,679萬港元)的資產證明；沒有犯罪紀錄；以及每年入境愛爾蘭一次，便可獲得居留身份。

另一方法是捐獻40萬至50萬歐元(約335萬至419萬港元)予當地團體的公益項目(同樣要有200萬歐元資產證明)，並每年登陸愛爾蘭一天，可獲得長期居留許可。如欲進一步入籍愛爾蘭，則須9年內連續於當地居住滿5年。

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