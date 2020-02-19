大摩響警：內地首季GDP增長恐勁縮至3.5%　前提是...

大行摩根士丹利(Morgan Stanley)發表報告指，如果新冠肺炎傳播速度仍然快過工廠復工至正常水平的進度，使疫情在4月才見頂的話，中國第一季經濟增長將顯著放緩至3.5%。

雖然內地工廠開始復工，惟該行分析師發現，截至上周，製造業產量僅達到正常水平的30至50%，目前預計到本月底可恢復至正常水平的60至80%，並在3月中旬至下旬回復全面正常。一旦如此，中國首季經濟增長仍有4.2至5.3%，一切視乎復工進度。否則，若疫情在首季仍未受控，經濟增長會放緩至上述提及的3.5%。

分析續稱，基於目前證據顯示，生產活動正以非常緩慢的速度恢復正常，希望一旦疫情的破壞消失，隨着公司加速恢復生產，全球經濟就會出現反彈。

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