【大行報告】瑞信維持小米目標價11.3元　評級中性

該行指，內地目前線下智能手機需求已跌落低谷，但以線上銷售為主的小米所受的打擊較輕微。管理層強調，相比國際市場，內地手機出貨量僅佔少數。另外，互聯網業務亦受惠於民眾使用手機及電視的時間增加，數據流量大增，教育及遊戲等軟件使用量亦上升，線上商務的廣告量顯著增加。

手機業務方面，小米透過雙品牌戰略，即「手機+AIoT」，以紅米5G手機吸引原來小米的客戶，進一步提升滲透率及擴大客戶群。公司預計今年手機毛利逐步穩定，未來目標是達到較高的個位數水平。今年將集中在業務增長，但毛利仍維持在合理水平。

該行維持對小米目標價11.3元及「中性」評級，當中已反映今年逐步穩定的手機出貨量。不過，該行預期，廣告業務收入或受累於內地經濟復甦無期的不確定性。今年首季收入更可能因為生產延後、手機及IoT線下銷售疲弱而下降。

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