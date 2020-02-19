新冠肺炎：渣打下調內地今年經濟增長預測至5.5%

渣打研究報告表示，由於生產活動恢復時間延遲，將內地今年的國內生產總值(GDP)增長預測，由5.8%下調至5.5%。但相信新冠肺炎疫情可望於3月底受控，有助內地經濟於第2季復甦。

渣打表示，農曆新年假期過後，內地恢復生產活動所需的時間長於預期，造成巨大經濟損失，將內地首季GDP增長預測由4.5%，大幅下調至2.8%。

然而，該行看好內地經濟將於疫情受制後迎來反彈，認為肺炎傳播速度似有放緩，料隨着愈來愈多工廠恢復營運，至2月底產能或恢復至正常水平的8成以上，並於3月份恢復正常。

渣打認為，只要市場需求仍然持續，未來內地生產活動可望呈「V形」反彈。內地放寬貨幣政策加上財政刺激，將有助穩定市場需求，相信隨着經濟活動及庫存補充需求回復，將刺激內地GDP增長率於第2及第3季保持於6%以上。

渣打預計，內地或將今年GDP增長目標定於約6%水平，未來可能推出重大財政刺激政策，並於第3季之前降低存款準備金率100點子，及下調中期借貸便利利率10點子。若疫情於3月底仍未受制，中國人民銀行或會考慮降低基準利率。

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