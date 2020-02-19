新冠肺炎：疫情勢累主權評級　先「中槍」是中東小國？

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，但首先因而被下降主權評級的經濟體，可能是遠離疫區的中東國家阿曼及巴林。外國媒體報道，評級機構標準普爾的Frank Gill解釋，這是因為兩國的財政收支平衡對油價的依賴很高。

根據國際貨幣基金組織(IMF)於2019年10月發布的數據顯示，阿曼的財政收支平衡建基於油價在2020年達到每桶87.6美元，而巴林則建基於每桶91.8美元。與此同時，阿曼對中國的出口佔到國內生產總值(GDP)比重達21.7%。

國際油價走勢因疫情受壓，今年以來已累跌約10%。石油輸出國組織(OPEC)就將2020年上半年的需求預測下調了每天20萬桶，主要基於中國的需求不振。

Frank Gill指出，若疫情拖延至3月，會對油價帶來更實質的影響，惟油價是波斯灣地區國家的「主要預算參數」，目前區內各國政府已經在超出能力範圍內進行支出。若撇除主權財富基金的投資收益，波斯灣的每個經濟體都存在相當大的潛在財政赤字。

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