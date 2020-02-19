新冠肺炎：韓亞航空全體主管請辭　逾萬名員工無薪假

外國傳媒報道，南韓航空公司韓亞航空(Aliana Airlines)面臨經營危機，為改善財務狀況，宣布包括行政總裁在內的全體主管請辭，全數員工放10天無薪假。

據悉，韓亞航空2019年虧損由2018的962億韓圜(約6.32億港元)，擴大至6,726億韓圜(約44.21億港元)，其中一大原因是日韓去年爆發貿易戰，南韓人自發抵制前往日本旅行。目前再加上新冠肺炎疫情嚴峻，旅遊需求大降，該公司暫停飛往中國26條航線中的12條，導致全體高層主管包括行政總裁將辭去職務，並大削年薪20至40%，約有1.05萬名員工放10天無薪假，其他員工則以不影響航班的方式加入無薪假行列，以減低成本。

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