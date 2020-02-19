新冠肺炎：倘3月底前未受控　內地恐450萬人失業

海外媒體報道，根據北京清華大學和北京大學對近1,000家中小企業的聯合調查顯示，有34%指出，現金流只夠撐1個月；1/3只能撐2個月，僅18%能撐3個月。

北京中原銀行首席經濟學家王軍表示，接下來可能出現大規模裁員，疫情對中國經濟的衝擊更適合用來比較全球金融海嘯，而非2002至2003年間的「沙士」。

回看2008至2009年全球金融海嘯期間，中國約有2,000萬人失業，使中國政府推出4萬億元人民幣刺激措施。

英國經濟學人智庫(EIU)分析師王丹預期，今年首季中國就業情況還算可以，但若疫情不能在3月底前受控，從第2季開始，將出現大規模裁員，涉及人數可能達450萬人。

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