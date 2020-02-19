新冠肺炎：內地國企債務危機恐逐步浮現

財經媒體彭博報道，中國債市投資者對國企的信心面臨沉重一擊。3,000億元人民幣(下同)債務纏身的北大方正集團，被債權銀行申請重整。一旦法院受理並啟動重整程序，公司在境內外市場存續的數百億元債券將出現集中違約，刷新中國債市發行人違約紀錄。

周二(2月18日)晚間，北大方正集團在銀行間債市公告，收到北京市第一中級人民法院送達的通知，債權人北京銀行以北大方正未能清償到期債務，且明顯不具備清償能力，但具有重整價值為由，申請法院對北大方正進行重整。

北大方正旗下上市公司方正證券、中國高科、北大醫藥等也公告了上述消息，並稱一旦股東北大方正進入重整程序，將可能對上市公司股權結構產生影響。

彭博行業研究高級信用分析師Charles Chang說：「我預計重整將會推進，因為債權人沒有太多選項。對其他企業而言，類似處境的債權人，未來也可能會採取這種行動。」

報道指出，北大方正和青海省投已挫傷了投資者對國有企業的信心，投資者不再認為此類發行人擁有國家的完全支持。

境內評級機構聯合資信周三(19日)晚些時候宣布，將北大方正主體長期信用等級由「A」調降至「B」，並稱未取得公司私募公司債券16方正01、於2月18日償付利息的相關證據，公司違約風險很高。

北大方正集團去年下半年債務危機持續發酵，境外美元債大跌，去年12月未能按期兌付境內公開發行的超短融券19方正SCP002，此後與債券持有人協商展期至今年2月21日。

如今距離上述期限僅僅3天，北大方正集團公開宣布被申請重整，顯示更多深陷債務困境的國企難以維持剛性兌付，不得不尋求法律和市場化手段進行債務重組。如果參考此前沈陽機床、青海鹽湖等國企的重整案例，及天津物產和青海省投等國企海外美元債的處置方案，債權人將在此過程中或承受巨大損失。

南京證券固收分析師楊浩在電話採訪中表示，北大方正去年下半年債務危機爆發以來，實質上已失去造血能力，經營弱、再融資能力基本喪失，時間拖愈久，資產損耗就愈大。盡早重整，投資人也能回收一部分資金。這個案例再次打破了市場的一些信心，未來還是要重視企業自身經營，對治理結構不清晰的主體要格外小心。

報道指出，目前尚不清楚北京市一中院是否及何時受理，並啟動北大方正集團的重整程序。按照中國企業破產法的要求，一旦進入重整程序，企業全部債務將視為到期。彭博數據顯示，北大方正集團本部目前境內存續債券20多隻金額約345億元。若集中違約，有望打破中國債市單一發行人違約規模紀錄。

楊浩表示，對於北大方正和債權人來說，如果能夠快速進入破產重整程序，其實是及時止蝕的最好方式，接下來法院是否能快速受理，也是進一步觀察政府態度的重要窗口。

北大方正集團2019年半年報顯示，截至2019年6月30日，公司已使用北京銀行信貸額度32.94億元；從授信額度使用情況看，實際風險敞口(即未被對沖的風險)較前的包括上海銀行、民生銀行、北京銀行、興業銀行，以及中國進出口銀行等金融機構。

據《上海證券報》引述不具名消息來源報道，中國央行從去年下半年開始，牽頭推進方正集團風險化解工作，會同教育部、相關地方政府、各級金融管理部門成立工作組。報道並稱，中國央行牽頭的工作組有望成為重整管理人。

北大方正集團旗下還有多隻境外美元債存續，2021年6月到期的票息為7.875厘的美元債，目前每美元面值報約30.3美仙。

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