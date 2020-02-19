新冠肺炎：泰國旅業嘆「大媽」雖很嘈　但很重要

外國傳媒報道，雖然泰國沒有禁示中國遊客入境，但受疫情影響，中國遊客基本上絕迹，很多中國遊客最喜歡去的泰國大皇宮，已沒有喧嘩景象，只有在路旁等客的司機和導遊。

生意冷清的不只是導遊和司機，小販也少了，紀念品店主當然也大受影響。有商販透露，中國遊客劇減九成，更重要的是，中國人購買力比較強，講價後會買，歐美遊客則「講到口水乾」都不一定會買，故希望疫情快些轉好，中國遊客可以快些回來。有導遊則指，剛開始接待中國團時的確不太習慣中國人聲音很大，但了解後就覺得沒甚麼大不了。

根據泰國官方近日表示，今年2月從1日至9日，赴泰國的海外遊客人次按年大減43.4%，而中國遊客人數更急挫86.6%。

當地分析預測，若新冠肺炎疫情持續6個月，泰國今年將減少1,700億泰銖(約422.98億港元)的旅遊收入，經濟增長將最少減一個百分點，中國遊客會減少350萬人；如果疫情持續3個月，中國遊客減少160萬人，旅遊收入也要減少800億泰銖(約199.05億港元)，經濟增長最少減約0.4個百分點。

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