新盤UPDATES：發展商加強促銷貨尾
2020年02月19日 20:11
東網電視更多新聞短片
各區大型新盤拖慢開售步伐，發展商乘市場空檔加強促銷貨尾，各區銷售中項目近日交投略見回升，除了新界區上車盤外，市區豪宅亦錄大戶獲得承接。
●瑧頤短短5天速沽逾50伙
新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤，單日再售至少3伙，其中低層A8室，實用面積434方呎，成交價664.5萬元，呎價15,311元，樓盤於短短5天速沽逾50伙。而去年7月以554.9萬元售出的8樓B3室，日前已終止買賣合約。
●柏蔚山高層戶逾4785萬元售出
北角柏蔚山剛售出2座32樓G單位，實用面積1,109方呎，成交價4,785.2萬元，呎價43,149元。物業推售至今已賣出586伙，套現近144億元。
●一號九龍道中層戶呎售逾2萬元
信和置業(00083)的長沙灣一號九龍道售出22樓D室，實用面積443方呎，售價907.12萬元，呎價20,477元。
●峻源錄本月第12宗承接
中信泰富旗下馬鞍山峻源，賣出第3座9樓C單位，實用面積1,193方呎，售價1,998萬元，呎價16,748元。成交紀錄冊顯示，項目於2月已暫錄得12宗承接。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。