新盤UPDATES：發展商加強促銷貨尾

各區大型新盤拖慢開售步伐，發展商乘市場空檔加強促銷貨尾，各區銷售中項目近日交投略見回升，除了新界區上車盤外，市區豪宅亦錄大戶獲得承接。

●瑧頤短短5天速沽逾50伙

●柏蔚山高層戶逾4785萬元售出

北角柏蔚山剛售出2座32樓G單位，實用面積1,109方呎，成交價4,785.2萬元，呎價43,149元。物業推售至今已賣出586伙，套現近144億元。

●一號九龍道中層戶呎售逾2萬元

●峻源錄本月第12宗承接

中信泰富旗下馬鞍山峻源，賣出第3座9樓C單位，實用面積1,193方呎，售價1,998萬元，呎價16,748元。成交紀錄冊顯示，項目於2月已暫錄得12宗承接。

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