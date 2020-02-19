切勿忽視！跑贏黃金成條街　呢樣單日爆升逾8%

新冠肺炎疫情仍未受控，國際金價在避險情緒升溫刺激下，周二(18日)再度發力向上，突破每安士1,600美元關口，逼近7年新高，但相比鈀金走勢只是小巫見大巫。鈀金繼周二飆4.34%後，周三(19日)進一步爆升最多8.39%，至每安士2,849.61美元，並刷新紀錄。

今年以來，鈀金已漲41.46%，遠遠跑贏黃金約6%升幅，若以過去12個計，鈀金的升勢更加明顯，累漲85.86%，拋離黃金的約20%升幅。

鈀金是6種白金類金屬之一，廣泛用於降低汽車廢氣排放的催化器，現時全球八成鈀金供應來自俄羅斯鎳礦及南非白金礦場的副產品，而4/5鈀金用於汽車業。雖然催化器所用的鈀金可用價格較低的白金取代，但廠房需耗費進行調整，而且需要一段時間，故汽車生產商均按兵不動。

澳洲聯邦銀行認為，鈀金升勢反映今年供應缺口達兩成，又相信為符合汽車環保條例收緊所增加的鈀金需求，可抵銷中國汽車因疫情而銷售疲弱的影響。

全球最大白金開採商Sibanye-Stillwater行政總裁Neal Froneman周三坦言，暫時看不到任何情況可扭轉鈀金供應短缺的方向。

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