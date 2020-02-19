樓價UPDATES：二手跌勢擴大　部分半年冧幅達一成

二手樓價跌勢顯著，荃灣環宇海灣三房單位，累減90萬元，以910萬元沽出，同類型單位半年跌價約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●鰂魚涌太古城南海閣低層F室，實用面積約587方呎，兩房間隔，用家終斥資約1,000萬元購入，較同類型單位市價低約半成，實用呎價約17,036元，原業主於2005年3月以約360萬元購入，是次轉售帳面獲利約640萬元，物業升值約178%。

●鰂魚涌太古城2月至今錄得14宗成交，平均實用呎價約18,800元，其中景天閣中層F室，實用面積589方呎，兩房間隔，以1,145萬元易手，實用呎價19,440元，原業主於2010年7月以561萬元買入，持貨10年，帳面獲利584萬元，單位升值超過1倍。

●薄扶林學士臺3座中高層F室，實用面積約649方呎，套三房間隔，望海景，並附靚裝修，於2018年9月開始放盤，原開價1,500萬元，業主本來同意以1,000萬元沽貨，但其後反價100萬元，最後以1,100萬元沽出，不過成交價仍比銀行估價1,280萬元低14%，實用呎價約16,949元，原業主於2014年12月以約938萬元購入，持貨5年，現轉手帳面獲利約162萬元，物業升值約17%。

●鴨脷洲海怡半島18座低層B室，兩房連多用途房間隔，實用面積約581方呎，數個月前以950萬元放盤，今年初有見市場氣氛轉弱，主動減價90萬元，降至860萬元，其後獲區內客接洽，議價後減價20萬元，終以約840萬元成交，實用呎價約14,458元，新買家為首置客，雖然原業主因疫情關係不開放睇樓，不過由於單位價錢相宜、近地鐵站，買家決定在「無睇樓」情況下入市。

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九龍

●將軍澳領都3座右翼低層C室，實用面積728方呎，套三房間隔，另設儲物房，享內園池景，成交價848萬元，實用呎價11,648元，原業主於2010年12月以439萬元購入，持貨9年多，現轉手帳面獲利409萬元離場，單位升值93%。

●將軍澳帝景灣7座中低層E室，實用面積590方呎，兩房連士多房間隔，吸引外區客承接換樓，單位原先叫價1,050萬元，經議減後以1,000萬元成交，減幅約4.8%，實用呎價約16,949元，原業主於2015年6月以約735.5萬元購得，是次轉手帳面獲利約264.5萬，升值約36%。

●將軍澳中心1座中層H室，實用面積465方呎，採兩房間隔，月初開價737萬元，買賣雙方議價後，微減22萬元即獲承接，現以715萬元成交，實用呎價15,376元，原業主於2009年9月以275萬元買入，持貨逾10年，現轉手帳面獲利440萬元離場，單位升值1.6倍。

●將軍澳中心3座中層H室，實用面積約465方呎，屬罕有海景兩房戶，新買家只睇一次樓即場議價，最終獲減10萬元，以800萬元入市，實用呎價約17,204元，原業主於2002年11月一手以199.2萬元買入，持貨逾17年轉手帳面獲利約600.8萬元，單位升值逾3倍。

●茶果嶺麗港城過去兩天連環錄3宗交投，本月累積至5宗，平均實用呎價13,349元，屋苑38座低層D室，實用面積688方呎，套三房間隔，擁海景，剛以940萬元易手，實用呎價13,663元，原業主於2012年12月以608萬元買入，持貨7年多，現轉手帳面獲利332萬元離場，單位升值55%。

●觀塘觀月‧樺峯低層G室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望泳池景，附傢俬，上星期將單位放租，原先叫租22,000元，經議價後減價1,000元或約4.5%，最終以21,000元租出，實用呎租約36元，業主於2014年1月以約719.4萬元購入，現出租享租金回報約3.5厘。

●鑽石山居屋龍蟠苑龍珠閣高層1室，實用面積383方呎，一房兩廳間隔，已補價自由市場開價610萬元，放盤1個月，議價後微減5萬元，以605萬元成交，實用呎價15,796元，原業主於2015年購入上述單位，當時作價460萬元已連地價，持貨至今沽售，帳面獲利145萬元離場，單位5年升值32%。

●紅磡黃埔花園本月暫錄10宗成交，快將追平上月全月12宗，平均實用呎價回落至15,242元，按月跌幅6.5%，該盤4期3座中層F室，實用面積814方呎，套三房間隔，去年9月開價1,300萬元，近日調低叫價至1,250萬元即獲洽購，終獲用家以1,230萬元承接，實用呎價15,111元，原業主早於1988年僅以113萬元買入，持貨32年，現沽貨帳面大幅獲利1,117萬元離場，單位期內升值近10倍。

●奧運站維港灣6座低層C室，三房連多用途房間隔，實用面積約786方呎，以約34,000元放租3星期，吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元，以32,000元租出，實用呎租約40.7元，新租客為家庭客，睇樓三次後決定承租，業主於1998年11月以約471萬元購入上述單位，現享租金回報約8.2厘。

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街29號低層C室，實用面積約602方呎，兩房連儲物室間隔，外望享內園景觀，近日以20,000元租出，實用呎租約33元，業主於2010年7月以約377萬元購入單位，現租出享租金回報率約6厘，屋苑本月累錄約17宗租賃成交，平均實用呎租約34元。

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新界

●荃灣環宇海灣3座高層A室，實用面積566方呎，三房間隔，以海景為主，去年9月放盤價1,000萬元，累減90萬元，近日最終以910萬元沽出，實用呎價16,078元，同類型單位半年前做價曾高見1,010萬元，現時回落幅度約1成，新買家為上車客，原業主於2014年以603.6萬元買入，沽出帳面獲利306.4萬元，期內升值51%。

●荃灣全‧城滙一個中低層單位，實用面積527方呎，原先連額外印花稅開價990萬元放盤，其後獲買家以約880萬元承接，但辣招稅料由買方支付，呎價16,698元。原業主持貨不足3年，單位帳面升值約13%。

●荃灣麗城花園2期2座低層B室，實用面積約572方呎，三房戶間隔，享全海景，原先開價740萬元，經議價後減價42萬或約6%，終以698萬元成交，實用呎價約12,203元，原業主在2016年11月以約548萬元買入，持貨約3年，轉手帳面獲利約150萬元，物業價值升幅約27%。

●東涌水藍‧天岸7座低層C室，實用面積755方呎，套三房間隔，上周放盤開價970萬元，放盤一星期，減價25萬元，獲買家以945萬元承接，實用呎價12,517元，新買家為用家，睇樓兩次，隨即還價入市，原業主於2009年4月以436萬元買入，轉手帳面獲利509萬元，單位期內升值約1.2倍。

●葵涌新葵芳花園C座低層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價620萬元，減至578萬元交吉易手，減價約42萬元或約7%，實用呎價約13,928元，新買家為外區用家，原業主於2011年2月以222萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約萬356元，物業升值逾1.6倍。

●屯門豫豐花園連天台戶，實用面積450方呎，兩房兩廳間隔，減租3,000元，日前獲區內客以月租10,000元承租，實用呎租22.2元，若以同類型單位現時的銀行估值約624萬元計算，租金回報率1.9厘。

●屯門珀御高層J室，實用面積310方呎，開放式間隔，租客決定以一筆過預繳租期內的所有租金，以月租11,000元即睇即租，實用呎租35.5元，如以業主於2018年以約468.07萬元的購入價計算，該單位的租金回報率高達2.8厘。

●屯門大興花園2期7座高層G室成交，實用面積447方呎，兩房間隔，去年12月叫價550萬元，經議價後，減至530萬元沽出，實用呎價11,857元，新買家為上車客，原業主則於2008年8月以135.8萬元買入，持貨11年半，帳面獲利394.2萬元，期內升值約2.9倍。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居11座高層H室，實用面積549方呎，三房兩廳間隔，同區租客以12,000元承租，實用呎租21.9元，如以現時同類型單位的銀行估價約574萬元計算，單位的租金回報率達2.5厘。

●上水名都3座中層D室，實用面積454方呎，三房間隔，1月放盤時原先叫價608萬元，因擔心疫情影響經濟，願擴大議價空間，最終以540萬元易手，實用呎價11,894元，新買家為換樓客，已睇樓一段時間，原業主則於2011年以260萬元購入，持貨約9年，是次易手帳面獲利約280萬元，單位升值約108%。

●粉嶺牽晴間1樓單號車位，原開價155萬元，放盤1個月，減價5萬元，減幅3.2%，以150萬元成交，新買家為該屋苑住戶，購入車位自用，原業主於2001年3月購入上述車位，當時作價26.8萬元，持貨近19年至今沽售，帳面獲利123.2萬元，期內升值4.6倍。

●大埔居屋頌雅苑B座高層4室，實用面積409方呎，兩房間隔，日前以已補價自由市場價418萬元沽出，實用呎價10,220元，原業主則於1991年以37.5萬元購入單位，當時單位仍未補地價。

●沙田花園城2月暫錄約3宗成交，剛錄1期雅仕苑中層G室，實用面積301方呎，原則兩房改一房間隔，議價後以478萬元易手，實用呎價15,880元，原業主於2015年以382.3萬元入市，持貨5年沽出帳面獲利約95.7萬元，單位升值約25%。

●沙田第一城2月暫錄約10宗成交，其中39座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，以528萬元易手，實用呎價18,592元，原業主則於2012年以318萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利210萬元離場，單位升值約66%。

●沙田第一城19座高層H室，實用面積327方呎，原裝兩房間隔，原先叫價560萬元，減價29萬元，減幅約5.2%，以531萬元沽售，實用呎價16,239元，原業主早於1997年4月購入，當時作價209萬元，持貨近23年至今沽售，帳面獲利322萬元，單位期內升值達1.5倍。

●沙田碧濤花園雅碧閣高層B室，實用面764方呎，套三房間隔，望河景，去年六月放盤，原叫價1,150萬元，今年2月減價至930萬元，最終以900萬元沽售，累減250萬元，減幅達21.7%，實用呎價11,780元，原業主於2007年11月以478萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利422萬元，單位12年多升值88%。

●沙田居屋愉翠苑愉齊閣高層1室，實用面積510方呎，兩房一廳間隔，外望沙田區市景。單位原開價585萬元，放盤兩個月，微減3萬元，於未補價第二市場價以582萬元沽出，實用呎價11,412元，原業主於2007年7月購入，當時作價139.7萬元，持貨12年多至今轉售，帳面獲利442.3萬元，單位期內升值約3.2倍。

●馬鞍山迎海．駿岸8座低層E室，實用面積496方呎，兩房間隔，開價約800萬元，日前減至768萬元，獲買家還價後以758萬元易手，實用呎價15,282元，原業主於2015年以706萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利約52萬元離場，單位升值約7.4%。

●馬鞍山曉峯灣畔3座高層C室，實用面積653方呎，兩房間隔，原先叫價975萬元，放盤4個月，累減135萬元，減幅達13.8%，最終以840萬元易手，實用呎價12,864元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價702萬元，持貨3年多滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利138萬元，單位期內升值約20%。

●馬鞍山海栢花園5座低層C室，實用面積400方呎，兩房間隔，原先叫價670萬元，減價24萬元，減幅約3.6%，以646萬元易手，實用呎價16,150元，原業主於2011年5月購入上址，當時作價293.8萬元，持貨近9年至今沽售，帳面獲利352.2萬元離場，單位期內升值1.2倍 。

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