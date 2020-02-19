【避險不再】圓匯9個月新低　快跌穿7算港元

憧憬中國政府出招，以紓緩新冠肺炎疫情對經濟的打擊，市場避險情緒驟降溫，加上美元急升及日本受疫情衝擊，使日圓受壓，美國周三(19日)早段低見110.7兌每美元，挫0.7%，創9個月新低，每百日圓挫至最低7.0132港元。

德國商業銀行外匯策略員Thu Lan Nguyen指出，日圓向下主要是市場情緒略為好轉，相信疫情的影響只會短暫的，亦預期當局的應對措拖會令影響受控。

【你敢去日本嗎？】

不過，即使目前日圓「大平賣」，也恐怕刺激不了旅遊業。日本周三(19日)公布數據顯示，今年1月赴日外國遊客266萬人，按年減少1.1%，已連續4個月衰退，顯示日韓貿易爭端依然造成影響，但雪上加霜的是2月數字勢受新冠肺炎疫情影響，出現更大幅度下滑。

日本觀光廳長田端浩表示，新爆發的肺炎疫情使環境變得嚴峻，直言目前日本與中國之間的航班往返已劇減70%，之後可能跌幅更大。

回看2019年，赴日本的遊客達3,190萬，當中，中國客就佔950萬，較2018年增加14.5%，而今年1月中國客更較去年同期大增23%，至於南韓客則因雙方關係惡化而重挫59%。

另外，目前距離2020東京奧運不到5個月，國際奧林匹克委員會(IOC)和國際帕拉林匹克委員會(IPC)堅稱，目前不考慮取消賽事。不過，疫情始終要防範，有專家估計，根據日本主辦方先前透露，東京奧運預算為97億英鎊(約982.92億港元)，若保費為保額的3%，即須支付2.91億英鎊(約29.49億港元)。

【日本憂金融機構壞帳增】

除了舉辦奧運添變數外，有報道引述消息人士透露，日本金融廳(FSA)正調查日本金融機構對中國的某些放款，是否可能成為壞帳。

據了解，日本金融機構合計在中國放款逾7萬億日圓(約4,958億港元)。這些金融機構在日本超低利率環境下，往海外尋求收益。它們多數在中國內地和香港設有分行，主要服務對象為進軍中國的日本企業，而疫情已重創中國商業活動，引發日本當局擔憂。

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