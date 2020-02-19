致富智庫：人到中年被辭職？別徬徨！他們40歲後才起步

經濟環境不佳，打工仔也無奈，甚至可能正值「黃金時期」才「被辭職」。不過，每個人一生都總有起有跌，切勿一蹶不振。唔信？請看看以下例子：

【她42歲才起步】

說到創業，很多人或許只想到很著名的人物。有沒有想過8元人民幣一瓶的辣椒醬威力有多大？

它每天賣出130萬瓶、1年耗了1.3萬噸辣椒、1.7萬噸大豆，銷售額達40億元人民幣，間接帶挈800萬農民致富，15年間產值增長74倍！

她就是42歲才開始創業，從沒有接受過教育的農村婦女，到今天近70歲、身價達數十億元人民幣的「老幹媽」陶華碧。她做事十分低調，亦不出風頭，在公司裏沒有人叫她做董事長，全叫她「老幹媽」。「老幹媽」能記得許多人的生日，每位員工結婚時，都請她做證婚人。

陶華碧曾說：「我有多大的本事就做多大的事，踏踏實實地做，不欠別人一分錢，這樣才能持久。」

【40歲前一無所有 仍是一條好漢！】

俗語有云「男人四十一枝花，女人四十爛茶渣」，錯！看看「老幹媽」，女士四十不是爛茶渣，男士當然更不用氣餒，請看看歷史實例：

●劉邦在40歲的時候連兵馬都沒有，最後建立漢朝！中國人現時被稱為「漢人」或「唐人」，其中「漢人」就與漢朝有關。

●劉備在52歲時問蒼天：我到底甚麽時候才能成功啊？

●喬布斯在42歲時重返蘋果公司任行政總裁，當時公司負債10億美元......之後他改變了你的生活習慣。

●成吉思汗在40歲時兵敗如山倒，最後建立橫越歐亞的帝國。

●肯德基叔叔被拒絕了1,009次，88歲創業成功。

【為何致富路上不如意？請細心想想看看以下理由】

●不是因為有了希望才堅持，而是因為堅持才有了希望！

●不是因為有了機會才爭取，而是因為爭取了才有機會！

●不是因為學懂才去做，而是因為做了才能學懂！(創業做地產，是否要完全明白怎樣起樓才做？)

●不是因為成長了才去承擔，而是因為承擔了才會成長！(有小孩的父母必會明白)

●不是因為擁有了才付出，而是因為付出了才擁有！

●不是因為突破了才挑戰，而是因為挑戰了才突破！

●不是因為成功了才成長，而是因為成長了才成功！

●不是因為有了領導能力才懂得配合，而是因為懂得配合了才有領導能力！

●不是因為有了收穫才去感恩，而是因為感恩了才有收穫！

●不是因為有了錢才去學習，而是因為學習了才有錢！

●不是因為有市場才去開拓，而是因為去開拓才有市場！

●不是你有了條件才能成功，而是你想成功才創造條件！

不妨細心想想，輕鬆一下後再調整心態出發，成功必定屬於你的。

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