夜市UPDATES：美股早段曾漲逾百點　港股夜期仍低水

市場揣測中國政府出招救經濟，以紓緩新冠肺炎疫情的打擊，美股周三早段做好，道指回升109點，至29,341點；納指漲61點，至9,794點。市場亦注視聯儲局香港時間周四凌晨公布的上次議息會議紀錄。港股夜期向上，升34點至27,599點，但仍低水57點。

美企回購股份是本輪牛市的重要支持因素，但據Alliance Bernstein資料顯示，美企1月份僅回購137億美元股份，是2013年以來開局最少。該公司策略師戴弗指出，考慮到當前升市相當依賴企業回購，若有迹象顯示回購活動將大幅減少，是令人憂慮的。不過，美企二月份回購活動有所提升，截至2月14日止已公布的回購規模有340億美元，或反映企業謹慎執行回購的時機，等待更具吸引力的水平才進行。

企業消息方面，團購網站Groupon上季扣除部分項目後每股僅賺7美仙，較市場最低的預測還要低，收入亦遠遜預期，拖累股價早段暴跌34.75%，至1.99美元，今年升幅盡化灰。

日前就疫情而發出銷售警告的蘋果公司(Apple Inc)，股價周二挫1.83%後，周三早段報321.11美元，升0.62%。

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