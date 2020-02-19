【財經評論】撤辣非獨救樓市　金融就業繫一線

中國人傳統觀念「有土斯有財」，認為「磚頭」是最佳投資，不惜節衣縮食也要將價就貨圓夢。刻下香港經濟既已直入「深切治療」，果斷為樓市撤辣，不獨是救業主、救企業，更可保金融體系穩定及普羅打工仔飯碗，皆因地產、銀行與就業市場環環緊扣，命繫一線。港府若再磋跎時機，堅持要等到樓價大跌才撤辣，只怕弄得滿盤皆落索，香港玩完！

據金管局數據顯示，截至去年十二月在香港所使用的貸款總額達7.2萬億元，其中私人住宅物業貸款額約1.4萬億元，佔總數近兩成；建造業及物業發展與投資的分類貸款額約1.6萬億元，佔總數兩成二；政府資助房屋相關貸款額則為780億元。換言之，物業與建造業相關的貸款佔銀行貸款總額比例達43%，顯見樓市穩定，關乎整個金融體系安全。

雖然目前金管局嚴格規管按揭成數，並引入壓力測試，加上有按揭保險補底，理論上樓價要大跌近半，銀行才須面對因按貸違約而蝕入肉的風險，但問題是，不能將樓價大冧的影響與其他經濟環節切割看待。單是壓抑消費和投資意欲，就足以對銀行的貸款需求及利息收入造成重大影響。只要銀行「落雨收遮」，不但地產業投資會面對「缺水」問題，百業也會蒙難！

再看就業市場，建造業僱用廿多萬打工仔，佔就業人口8%，尚未計地產業相關服務及專業界別等僱員。按最新失業數字顯示，建造業失業率達5.7%，創六年新高，樓房裝飾、修葺及保養業失業率更高達8.7%。這些數字尚未反映新春後市道進一步冰封，幾可肯定二、三月市況會更駭人！建造業工友多為社會基層，手停口停，若樓市大冧，飯碗一失，連基本生活都成問題！

事實上，截至去年第4季，香港的「本地固定資本形成總額」已連續四季負增長，且去年第四季的跌幅更擴至16.2%，而此數據包含本地樓宇及建造、擁有權轉讓費用，以及機器、設備和知識產權產品三大範疇的投資，是反映投資者對香港經濟長遠前景信心程度，如此差劣的數據，已充分顯示貿易戰及社會動盪嚴重窒礙投資大勢。眼見如今疫情已開始「感染」樓市，舖市慘情不在話下、二手住宅更開始劈到「出血」，加上新盤滯銷，港府仍不速速着手撤辣，後果堪虞。

要知道，一旦地產業投資顯著萎縮，結果非但經濟蕭條難逆轉，長遠房屋供應只會更少，港府所謂的目標就如水中撈月，請問有贏家嗎？

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