【財經要聞】香港經濟料破天荒連縮兩年　恐再降評級

新冠肺炎疫情殺到埋身，香港經濟恐首現連續兩年收縮！全球風險管理及經濟研究機構科法斯集團(COFACE)除將今年香港本地生產總值(GDP)預測由持平削至負0.5%外，更直言經濟活動轉弱，勢加速本港四大經濟支柱產業下滑，惟港府不願加大財政刺激政策，反映當局或憂慮財政壓力加大，將增加國際評級機構調低香港主權評級風險。

科法斯指出，去年香港全年GDP按年跌1.2%，是自2008年金融海嘯來首度收縮。貿易及物流佔香港GDP及就業職位重大比重，乃四大支柱產業之一，惟中美貿易戰持續影響經香港的貨物轉口；而社會動盪令本地消費及投資轉弱，訪港遊客急劇下降，加上新冠肺炎疫情爆發，香港經濟今年上半年的壓力勢難消，通縮預期或升溫。

該行又指，與2003年「沙士」不同，如今香港經濟很難從衰退中反彈過來，皆因中國面對結構性放緩問題，上升動力大不如前。

儘管港府早前宣布推出逾200億元紓困措施，但該行認為不足以抵銷經濟衝擊。惟政府不願推出額外措施，反映當局或擔心會觸發評級機構調低主權評級，又或顯示政府無力解決示威等問題，削弱投資者信心，沒有足夠政治資本去推動更大的刺激方案。

券商花旗亦指，各評級機構正關注未來香港財政狀況，直言本港或面臨評級下調風險。該行原預期今年本港GDP按年升0.7%，但考慮到疫情不利消費及旅遊業復甦，內地工業活動暫停拖累本港物流業，或導致通縮，故把今年GDP預測削至負1.1%，並形容疫情對本已衰弱的經濟造成更大打擊。

事實上，自今年2月初來彭博綜合多位經濟學家的預測中值，料今年本港經濟按年收縮1.2%，即連續兩年重創。由於受訪經濟學家考慮到今次疫情嚴峻，決定擴大今年首兩個季度經濟跌幅預期，同時把經濟復甦預測推遲至第4季。

值得留意，政府統計處周四公布1月消費物價指數(CPI)。受農曆新年假期及疫情影響供給夾擊，料按年漲幅或比去年12月的2.9%擴大。但由於本地需求疲軟，價格壓力仍屬溫和，剔除食品價格的核心CPI或持續低企。

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