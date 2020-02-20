澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)公布，截至去年12月底止的半年業績，歸屬於公司的標準化稅後盈利為1.727億澳元(約8.98億港元)，按年下跌11%。

根據業績顯示，該公司的標準化EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年下跌9%至3.813億澳元。期內，集團澳洲業務的標準化收益按年下跌5.2%至約14.57億澳元，當地貴賓業務博彩營業額按年下挫34.2%至131億澳元，其中墨爾本賭場貴賓業務的標準化收益下挫39.6%。

該公司行政總裁Ken Barton在業績報告內解釋，貴賓業務持續受市況疲弱所打擊，而公司近期所面對的負面新聞更令情況惡化。

事實上，皇冠的貴賓業務收入過往很大部分源自中國賭客的貢獻，惟2016年該公司十多名員工在中國被拘留，因涉及在內地宣傳及招攬賭客往墨爾本皇冠賭場消費，多名員工之後被控及判監，隨後公司貴賓業務在2019年全年度大幅下跌26.1%。

本次業績報告雖然隻字不提中國，但Ken Barton表示，公司近期業務疲弱，主因新冠肺炎爆發下出現了很多旅遊限制，以及大眾面對疫情的無所適從，尤其是農曆新年期間。

評級機構穆迪表示，皇冠上述半年業績凸顯了公司營運表現疲弱，又預期新冠肺炎對該公司2020財年全年業績會有中度的影響。

－－－－－－