東亞純利冧50% 十年最差

東亞去年內地業務蝕35.5億元，為2016年度後再錄虧損。東亞解釋，受早年批出的非一線城市商業房地產貸款拖累，四筆內地早年批出的貸款，於去年上半年出現信貸級別下調，導致產生重大的一次性除稅後減值損失，令盈利表現受累。集團全年派息按年大削61%，至每股0.46元。

由於東亞內地業務錄得的減值損失大幅增加，該集團金融資產之減值損失按年激增逾5倍，至72.53億元。值得留意，扣除減值損失後之經營溢利為25.4億元，按年仍大減63.28%。

東亞減值貸款比率由2018年底的0.7%，上升至2019年底的1.22%，而內地業務減值貸款比率更由1.73%飆升至3.8%，反映內地業務資產質素不容樂觀。

市場尤其關注東亞的壞帳水平惡化，該行聯席行政總裁李民橋表示，去年已對最受影響的業務作出撥備，去年下半年更收緊不良貸款分類，有信心不良貸款可逐步下降，料今年信貸成本可較去年明顯減少。

內地業務屢次拖累東亞業績，問及會否縮減或重組相關業務，李民橋承認內地經營環境無可否認非常困難，未來會減少非一線城市的貸款，並集中跨境及大灣區相關業務，會審視東亞中國於內地設立的98個網點數目，研究有否調整需要。

去年東亞中國的員工數目減少7.2%，另一聯席行政總裁李民斌解釋，主要由於出售業務所致，未來會致力控制成本，目前無裁員計劃。展望未來，東亞將繼續提高對內地不良貸款及信貸資產監控，並加強催收、緩減及處置風險資產。

另邊廂，新冠肺炎疫情擴散亦影響銀行業務，該行指疫情發展迅速，在現階段估算疫情對集團的財務影響並不合適，因仍可能有重大變動。李民斌認為，疫情對銀行的衝擊僅為暫時性。

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