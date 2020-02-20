林嘉麒：市況未明 業績期宜減倉

市傳美國或加大對華為等企業的制裁，同時蘋果公司因內地生產線及營業問題而引發收入預警，拖累恒指再度失守牛熊線，連續2日低位向下移。

初段見支持於20天線水平，暫時當作防守區域。周二提及，港股形勢好的話，可上試28,500至28,800點，嘗試補回1月21日的裂口，奈何今次機會略低。

牛證現時重倉於27,400點，陰謀論估計又再殺牛，回收風險增加下，恒指新一輪區域或以100天線作為支持區。2月6日的陽燭作為起點，介乎27,100至28,000點上落。

部分資產價格走勢，反映了投資者的避險氣氛增加。外圍方面，日圓持續呈強，近日高位徘徊於兌110水平，一旦再升穿111，下一站就是去年5月水平的112位置。同時，金價重上1,600美元水平，再次挑戰年初的高位，而美國10年期國債息率近日亦邁向1.54厘水平。

同時，應先留意今日LPR最新利率的公布，由於早於周一MLF利率已率先下調10基點，市場已預期LPR必會下調，因此投資者已憧憬並反映在大市之中。

相反，要留意市場的樂觀投資情緒會否因為放水不足而逆轉。即使LPR利率一如預期下調10基點，而周四、周五及周六是零投放或是淨回籠的話，容易成為沽貨的藉口。

事實上，中港股市低位反彈，價格上或多或少包含對後市的憧憬。即使業績理想，能再推高股價的機會相對為低。

現時市況不明，估計多數企業對首季營運環境保持觀望。業績期已經開始，預料個股績後反應未會太正面。若業績未符預期，股份回調機會很高。既然現價風險與回報不成正比，建議現階段分批減持較適合。

宏資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士)

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