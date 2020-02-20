彭偉新：恒指短期難破二萬八關

港股三度未能突破28,000點，並且在周二回吐跌超過400點，反映高位阻力大，短期內相信無法作出突破。

不過，由於恒指的保歷加通道垂直高度仍達2,600點，港股一時間難以作出大幅度的下跌，尤其是恒指仍企穩在保歷加通道的中軸之上，即可守穩在20天線樓上，故港股短期料在20天線水平整固。預料港股暫時僅在27,500至28,000點上落，或要等保歷加通道的垂直高度收窄至1,700點，港股才會有機會出現單邊的走勢。

個股方面，雖然內地近日頒布收費公路暫時免費使用，對內地公路股帶來利淡影響，尤其是隨即有多隻公路股發盈警，而多隻公路股股價亦跟隨下跌。

事實上，深高速股價自去年8月跌穿100天線見8.48元低位後隨即反彈，至今年1月升上11.76元後才作較深回調。

股價雖然跌穿100天線，但仍然企穩在250天線水平，於今年2月17日跌至9.55元水平，剛好完成了整個升勢的61.8%回調目標，並且開始回穩，可以趁低位買入，買入價為9.9元，預料股價或反彈至去年9月及11月的阻力位11元，只要股價未再次跌穿9.5元，則可以繼續持有。

京華山一研究部主管 彭偉新 (作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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