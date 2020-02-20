新冠肺炎：IMF憂疫情為全球經濟帶來「最危急的不確定性」

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)發表網誌指出，新冠肺炎疫情為全球經濟帶來「最危急的不確定性」。她認為，受疫情影響下，中國今年經濟將會放慢，經濟受影響的程度取決於全球各國領袖如何有效地快速控制疫情爆發。

格奧爾基耶娃指，疫情對經濟的影響情況將視乎病毒傳播的速度，如果能迅速遏制，中國今年國內生產總值(GDP)整體增長將受損害，但跨國溢出風險將很輕微。然而，如果疫情爆發更持久和嚴重，將對中國經濟放慢的打擊更沉重及持久，更可能導致供應鏈中斷和投資者信心下降，而當疫情蔓延到中國之外，其對全球影響將會擴大。

此前，IMF周三(19日)發表監測報告指，仍然預期全球經濟增長會由去年的2.9%，回升至今年的3.3%。

報告認為，經歷去年明顯放緩之後，預計全球經濟活動將在今年適度增強，而且貨幣和財政政策措施在支持經濟活動方面發揮了作用，從而避免了進一步的下滑。

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