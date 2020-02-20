國際油價創近3周新高　紐油急升逾2%

紐約期油收報每桶53.29美元，升1.24美元或2.38%；布蘭特期油收報每桶59.12美元，升1.37美元或2.37%，兩者均創自1月29日以來收市新高。

美國將俄羅斯石油巨企俄羅斯石油公司(Rosneft)的子公司列入制裁名單，引發油市供應的憂慮；加上新冠肺炎在中國新增確診宗數有所減慢，緩和了市場對油市需求的憂慮，均支持油價周三(19日)上漲。

投資者亦關注利比亞的衝突，在遭到赫夫泰爾(Khalifa Haftar)領導的軍隊襲擊後，利比亞受聯合國認可的政府退出了在日內瓦舉行的和平談判。

消息人士稱，由於利比亞衝突，當地石油資源豐富的地區的油產受到阻礙。根據利比亞國家石油公司(NOC)報告，當地每日產油由之前的120萬桶，急降至12.35萬桶。

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