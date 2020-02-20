美股收市：道指上漲115點　標指納指創新高

市場揣測中國政府出招救經濟，以紓緩新冠肺炎疫情的打擊，美國股市周三(19日)上漲，標指和納指齊創收市新高。道指收報29,348點，升115點或0.4%；標指收報3,386點，升15點或0.47%；納指收報9,817點，升84點或0.84%。

美企回購股份是美股逾10年牛市的重要支持因素，但據Alliance Bernstein資料顯示，美企1月份僅回購137億美元股份，是2013年以來開局最少。

該公司策略師戴弗指出，考慮到當前升市相當依賴企業回購，若有迹象顯示回購活動將大幅減少，是令人憂慮的。不過，美企2月份回購活動有所提升，截至2月14日止已公布的回購規模有340億美元，或反映企業謹慎執行回購的時機，等待更具吸引力的水平才進行。

企業消息方面，團購網站Groupon上季扣除部分項目後每股僅賺7美仙，較市場最低的預測還要低，收入亦遠遜預期，拖累股價暴跌44.26%，收報1.7美元，今年升幅盡化灰。

日前就疫情而發出銷售警告的蘋果公司(Apple Inc)，股價周二挫1.83%後，周三收漲1.45%，報323.62美元。

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