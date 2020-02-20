【專家點評】陳正犖：金價有力再升

近日市場比較波動，對美國企業盈利的憂慮，一度刺激金價升穿1,600美元關口。在目前的宏觀環境下，尤其是股票及信貸市場估值偏高情況下，黃金價格已反映其強勁的對沖避險能力。

我們留意到，當股票市場調整，金價表現基本上都能跑贏大市，但當股票市場亢奮，低息環境亦令金價調整不大，可見金價支持不小。

另外，目前黃金倉位仍然較低，對比2011至2012年高位，整體市場持有黃金量只有當時的一半，相信亦可支持金價持續向上。我們傾向相信，今年下半年金價可持續處於1,600美元關口以上。

至於金飾需求去年下跌6.5%，至約2,135噸，主要由於中美貿易爭端，令新興亞洲市場需求變得疲弱。我們估計因中國經濟將受衝擊，金飾銷售今年會再萎縮，但央行們對黃金的強勁需求，以及資金流入以作對沖，將紓緩黃金實體轉弱的利淡因素。

技術走勢上，現貨金兌美元於周線圖上，仍處於上升通道當中，有機會逐步上試1,696至1,715美元，支持或為1,557和1,587美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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