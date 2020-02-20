新冠肺炎：IMAX CHINA去年多賺0.2%　未知影院何時重開

公司指出，踏入2020年初，新冠肺炎疫情爆發為所有人帶來挑戰。為全力遏制病毒傳播，當局已採取多項措施，集團支持中國政府延後農曆新年檔期的電影上映以及暫時關閉全國影院的決定。自1月24日起，公司已暫時關閉超過70,000家影院，包括位處中國的近700家IMAX影院，相信這是應對這次不幸事件的最佳辦法。

鑑於情況不斷轉變，難以預測疫情爆發對2020年的未來報告期間會否仍有重大影響，將取決於未來的發展而定。截至目前，仍無法確定2020年的最終財務影響和影院關閉時間。公司繼續與合作夥伴緊密合作，為疫情爆發平息後影院重開作準備。

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