新冠肺炎：植華集團料暫時面臨產量下降

由於長時間停工及員工流動性減少，預計集團將暫時面臨產量下降，加上城市及省份之間的交通限制，若干預定交付亦可能受影響。在此等情況下，集團將繼續實現經調整的生產及交付目標減輕對集團及其客戶的任何不利經濟影響。

上述疫情對集團業務營運的影響已超出集團控制範圍，或會對集團截至6月底止6個月的財務業績產生不利影響。公司董事將繼續監察疫情發展，並評估其對集團營運及財務表現的影響。

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