國藥科技訂購醫用一次性口罩全自動化生產線

國科將其中6台設備以生產設備出資形式，向合營公司山東德吉醫療用品注資。在共同經營合營公司的前提下，充分利用高質量的核心生產設備創造營收。餘下4台設備計劃用於香港建立自己的生產線。公司正積極尋找可供使用之清潔車間，同時亦就此本地生產口罩項目向香港生產力促進局及香港科學園尋求彼等對建立基礎設施和清潔車間所提供的適切培訓、技術支援及其他相關之協助。

國科此次所採購的醫用一次性口罩全自動化生產線，屬全自動高端設備，生產量為每分鐘100片，國科將設備投放於合營公司廠房，協助其布局高端生產線。新設備的投入使用，使合營公司能在短期內有效實現高生產效率，增加產能、降低成本、便於人手操作以降低損耗以及穩定生產。合營公司高端設備的引進，亦使醫用口罩的產成品質素向中高級邁進。

在抗擊新冠肺炎疫情期間，公司已與珠海華發集團達成醫療物資採購供應合作關係，新設備的投入為合營公司以及集團提供穩定及高質的醫用口罩貨源打下堅實基礎。此外，隨着新設備在合營公司的順利啟動運作和正式投產，亦為公司未來在此領域向外擴張提供人員培訓、機器維護、成本控制等方面的經驗借鑑和寶貴參考。

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