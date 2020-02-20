【市前重點睇】標指納指再創新高　油價續飆

●美匯指數升上99.7，離岸人民幣(CNH)低見7.0143，港匯跌至7.772，美元兌日圓企111.26，歐元漲至1.0808，英鎊低見1.2917。金價高企1,611美元。布油升上59.12美元，紐油衝上53.49美元。道指期貨上升。

●Alliance Bernstein資料顯示，美企1月份僅回購137億美元股份，是2013年以來開局最少。

●美國聯儲局發表今年1月底議息期間的會議紀錄，指聯儲局委員一致認為新冠肺炎疫情的威脅「需要密切關注」，目前的疫情為前景帶來不確定性。

●美國1月新屋動工跌3.6%，仍多過預期。

●美國1月份生產物價指數(PPI)按月升0.5%，按年則升2.1%，分別高於預期的0.1和1.6%。

●美國10年期國債孳息率升0.51點子，報1.5661厘。

●即月恒生指數夜期收報27,579點，升14點，低水77點，成交12,954張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,621點，跌33點。

●紐約期油收報每桶53.29美元，升1.24美元或2.38%；布蘭特期油收報每桶59.12美元，升1.37美元或2.37%，兩者均創自1月29日以來收市新高。

●紐約期金收報每安士1,611.8美元，升8.2美元或0.5%，創自2013年3月以來收市新高，並連升5日。

●英國富時100指數收報7,457點，升75點或1.02%；法國CAC指數收報6,111點，升54點或0.9%，為自2000年11月以來首次超越6,100點收市；德國DAX指數收報13,789點，升107點或0.79%，創收市新高。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃指出，新冠肺炎疫情為全球經濟帶來「最危急的不確定性」，認為中國今年經濟將會放慢。

●英國1月通脹1.8%，高過預期。

●外國傳媒引述知情人士透露，中國海南省政府準備接管海航集團，並出售後者的航空業務，主要因為新冠肺炎疫情令海航履行財務責任的能力備受打擊。

●中國人民銀行在第四季貨幣政策執行報告中稱，將加大對新冠肺炎疫情防控的貨幣信貸支持。未來一段時期，疫情對中國經濟造成一定影響，但持續時間和規模都有限。

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