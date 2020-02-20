【避險不再】圓匯創9個月新低　兌港元跌穿7算

由於擔心日本經濟陷入衰退，日圓跌至9個月以來的最低水平，低見111.37兌每美元，每百日圓兌港元跌穿7算，低見6.9786，相比去年8月高位7.507，半年貶值6.9%。

【日本經濟恐再收縮】

報告顯示，日本去年12月機械訂單下降幅度超出預期之後，周三(19日)日圓對所有主要對手貨幣均下跌。分析預測，在上季日本經濟收縮6.3%之後，本季度勢將再次折合年率收縮0.25%。

【又關新冠肺炎事？】

日圓的困境並不僅限於經濟的低迷。在中國計劃進一步採取措施支持因新冠肺炎疫情而放緩的部分經濟領域，造成避險資產需求降溫之際，疫情正在迅速成為日本面臨的一個難題。

Brown Brothers Harriman&Co.全球貨幣策略負責人Win Thin認為，面對新冠肺炎疫情，日本比美國脆弱得多，日本經濟在疫情爆發之前已經「萎縮」，因此處於一個較美國弱得多的地位。另預期，日圓兌美元匯率可能貶至112.4，是去年4月以來的最弱水平。

事實上，於過去一周中，日本感染新冠肺炎的人數已增加超過1倍，野村綜合研究所首席經濟學家Richard Koo認為，該病毒可能會對日本造成重大經濟損失。

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