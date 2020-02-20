【股民熱話】一舖養三代神話不再！收租食息一族識驚未？

去年6月以來的社會動盪，加上今年以來的新冠肺炎疫情，要網購先搶到口罩、廁紙、漂白水，愈來愈多市民適應、運用互聯網及電子支付應付日常需要。就如近日某市區熱門觀音廟因防疫取消「開庫」儀式，即見網民笑言何不研究將借庫儀式改成「網上批核」，快靚正咁話！

在互聯網服務大行其道之下，最大的受害者，其一是商舖市場。過去香港黃金地段靚舖難求，物以罕為貴，故有一舖可以養三代之說，這亦是上世紀不少投資者致富之道。好景的時候，舖位值錢，收租之餘，可以要嚟做物業抵押取貸款融資，確實係唔錯的投資項目。

由於疫情持續，可以預計消費者在這段時間適應網購過後，以後都會多用網購。由於省卻昂貴租金，網絡產品價格具競爭力，亦造就了大量物流需求，相關的行業發展將勝於傳統零售行業。另一方面，中長期而言，商舖的需求會持續減少，料難以回復過去的旺景，相信舖市的重估潮尚未完結。

故此，有錢都別再諗去執「平」舖，寧願買住宅或者買股票，畢竟從消費習慣的角度，舖市長遠需求已起根本變化，且未來一、兩年受累於經濟衰退的程度較大(住宅樓市供大於求格局未變，股市持續有中資企業來港集資需求支持)；二則舖市流動性只會愈來愈縮，且高回報的日子已成過去。至於專門從事零售物業的收租股，估值尚有下調壓力，未來股息率可能難復從前，食息一族宜着手檢討組合，把握逢高套現機會，另覓高息之選。

東網財經專欄作者 帥哥

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