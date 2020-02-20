【專家點評】溫灼培：三大理由支撐金價升勢

由圖表分析，自現貨金價突破1,600美元的重要心理關位後，其阻力位置料將向上移至1,625美元。至於支持金價上升的原因有三。

首先，肆虐全球的新冠肺炎疫情使全球經濟轉弱，令各國央行有壓力進一步放寬其貨幣政策。就以聯儲局為例，據美元利率期貨價格變化顯示，目前市場估計於今年底前，聯儲局減息機會達8成。投資黃金沒息收，但全球低息利好投資者持金，利金價升。

其次，被譽為是德國總理默克爾的接班人卡倫鮑爾本月初突然宣布辭任基民盟主席。一時間令人擔心歐盟群龍無首，難將歐盟團結。當市場對歐盟這概念前景也存疑，黃金的避險價值便提升。

最後，從世界黃金協會的全球第四季黃金供求報告中顯示，第四季全球「飾金」需求按季大增26%。而按筆者以路透社收市價計算，第四季黃金平均價約為1,482美元。既然金價於1,482美元具實質支持，這某程度上解釋金價難跌穿1,500美元原因。當炒家難推跌金價，便唯有把金價推升圖利。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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