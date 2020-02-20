亞洲股市：日股飆逾370點　韓澳股齊漲

市場期待中央將出招救經濟，以減低新冠肺炎疫情的影響，美股收升，標指及納指齊創收市新高；亞洲主要股市向好，日經225指數早段抽升逾370點或1.6%，報23,774點。

板塊方面，通訊服務及資訊技術股齊漲2%，金融股升1%。個股中，軟銀及太陽誘電雙雙炒高逾3%，日產汽車升0.9%。

南韓首爾綜合指數升12點或0.5%，報2,222點。個股中，Aprogen製藥漲逾4%，三星電子升1.3%。

澳洲悉尼普通股指數升27點或0.3%，報7,264點。板塊方面，工業及能源股皆升0.8%，地產股升0.4%。個股中，Bravura Solutions及澳洲航空揚升6%至7%。

澳洲1月份失業率為5.3%，預估為5.2%。該月就業人數增加1.35萬人，預估為1萬人。

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