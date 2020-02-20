【專家點評】彭偉新：深圳高速公路趁低買

港股雖然三度無法突破28,000點，並在周二回吐跌逾400點，反映恒指在高位的阻力較大，短期內相信無法作出突破。不過，由於恒指的保歷加通道垂直高度仍然達到2,600點，恒指一時間難以作出大幅度的下跌，尤其是恒指仍然企穩在保歷加通道的中軸之上，即仍然可以守穩在20天線樓上，故預期港股短期只會在20天線附近的水平徘徊整固。料港股暫時只會在27,500點至28,000點之間上落，或要等保歷加通道的垂直高度收窄至1,700點，港股才會有機會出現單邊的走勢。

不過，部分公路股如深圳高速公路在股價回落後，反而更值得趁低位買入。集團過去三年維持盈利增長外，派息亦持續增加，而且集團的現金流非常充裕，現價的股息率達到8.1厘，股價自去年8月跌穿100天線見8.48港元低位後即時作出反彈，並繼續上升，至1月升上11.76元後，才作出較深的回調，跌穿100天線，但仍然能企穩在250天線水平。繼而於2月17日跌至9.55元水平，剛好回調了整個升勢的61.8%回調目標，股價開始回穩，可趁股價仍然在低位徘徊買入，買入價為9.9元，預期股價有機會彈至去年9月及11月反彈時的阻力位11元，只要股價未再跌穿9.5元，可繼續持有。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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