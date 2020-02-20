【專家點評】陳蓓敏：四環醫藥可吼

受中國疫情影響，蘋果公發盈警，首季收入難達標。手機設備股和晶片板塊皆回調。首季業績差過預期，反之回調是締造吸納好機會，周二蘋果公司股價表現冷靜。近期紙業股表現見回暖，隨着國內有序復工，市場憧憬第二季出貨量有V型反彈。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)(作者及其客戶持有匯豐)

－－－－－－