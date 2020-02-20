【專家點評】陳蓓敏：四環醫藥可吼
2020年02月20日 09:00
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受中國疫情影響，蘋果公發盈警，首季收入難達標。手機設備股和晶片板塊皆回調。首季業績差過預期，反之回調是締造吸納好機會，周二蘋果公司股價表現冷靜。近期紙業股表現見回暖，隨着國內有序復工，市場憧憬第二季出貨量有V型反彈。
滙豐控股(00005)業績令市場失望，除稅前溢利跌逾3成，當中涉商譽減值增、人事變動、貿易戰、本土社會動盪等，傷其元氣。集團再提及新重組計劃，股份回購暫停至2022年，均顯示今、明兩年，滙控仍未能起步快走，投資者關注何時能出售其法國和土耳其業務。銅獅被焚，需時間療傷。恒指險守10天線於27,600點，重要支持100天線於27,100點。內地復工有序後，另單日新增確診病例首降2,000宗內，投資者緊張情緒稍放緩，上證指數接近3,000點關口。2月過了一半，疫情進展將影響首季經濟表現，卻非絕望無機遇。
近期受新型冠狀病毒影響，相關醫藥股此起彼落如旋轉木馬。四環醫藥(00460)主管研發，生產和銷售藥品，集中在心腦血管、中樞神經、腫瘤及抗感染醫療等範疇。集團剛公布旗下的重酒石酸卡巴拉汀膠囊及左乙拉西坦片已獲國家藥監局批准生產。前者藥品醫治輕、中度阿爾茨海默型認知障礙症者藥品主治成人及小童癲癇者。價量齊升配合，建議候低吸納，目標價睇1.28港元，止蝕位為0.9元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)(作者及其客戶持有匯豐)
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