【專家點評】楊俊文：物管股上望空間有限

內地有個別城市及地方開始封城，但同時亦有其他地方開始復工，預計距離全面復工，最少需要兩個月時間。感染數字方面，似乎轉向穩定，新冠肺炎數字隨着更多人康復及治療經驗累積，相信康復數目會提升。

在放水方面，昨日內地未見有逆回購，顯示內地資金緊張情況有所改善。各方面的數字都顯示這些疫情將會最終解決。指數方面，恒指已接近28,000點水平，中國指數升近3,000點關口，美股方面依然是幾天就又創新高。

美股方面，道指與納指的走勢出現一個分化的情況，星期二晚傳出蘋果公司因為新冠肺炎令生產和銷售出現跌幅，美股隨即低開，但最終納指回升，道指仍有超過150點跌幅。投資者對新科技股的偏好實在太明顯，市場資金只有兩個選擇，受追捧的長升長有，跌市跌少少，升市升多多。而非焦點股，跌市跌得多，升市升少少，長期跑輸。類似的情況也在香港發生。

物管股在去年大幅上升後，即使有新冠肺炎的背景下，市場資金在有限選擇下，只能流入一些有增長有收入的企業，物管是極少數符合這兩個條件的股份，但投資者有一點要注意是有關股份升幅已大，指數也已近之前新高，再追入空間非常有限。目前內地在一輪減息及放水後，人民幣匯價已有一定壓力，如果人民幣再走低，中港股市難有起色。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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