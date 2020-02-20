人行下調1年期LPR符預期　A股升幅一度擴大

內地下調貸款市場報價利率(LPR)符合預期，A股升幅一度擴大，滬綜指曾直逼3,000點關，暫高見2,995點；深成指大升逾100點或1%，至11,350點水平；創業板指數漲23點或1.1%，至2,163點。

人民銀行早前下調中期借貸便利(MLF)利率，市場已預期LPR會相應下調。中國2月1年期LPR降至4.05厘，下調0.1厘；5年期LPR由4.8厘減至4.75厘，與預期相同。

【09:26】新冠肺炎：A股穩升 油股有支持

內地新冠肺炎確診數目逼近7.5萬宗，市場憧憬中央出手救市；內地股市穩升，滬綜指高開6點或0.22%，報2,981點；深成指高開43點或0.39%，至11,278點；創業板指數高開11點或0.56%，至2,151點。

板塊方面，石油股升0.6%，地產及金融股升0.2%至0.3%；而煤炭及水泥股偏軟，飛機製造股跌0.3%。

海航系股份大幅高開，海航創新升停板，海航基礎、海航投資、海航控股及海航科技漲4%至9%。市傳中國海南省政府準備接管海航集團，主因疫情令海航履行財務責任的能力備受打擊。據悉，海航旗下航空業務可能由內地企業接手。

益生股份升停板，報32.82元人民幣；公司2019年淨利潤按年增499.73%，擬10轉7派10元。

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