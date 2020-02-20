【專家點評】鄧澤堂：宜留意港企盈警陸續有來
2020年02月20日 09:30
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美股假後復市，三大指數個別發展。蘋果公司(AAPL)發盈警，指中國工廠復工速度較預期慢，加上內地需求下降，或令蘋果公司無法實現營業收入目標，惹來市場討論疫情對全球供應鏈影響，晶片股同樣受累。不過，投資氣氛未言轉淡，電商銷售理想，科技股整體表現依然不遜。外圍投資氣氛未轉差，恒指走勢有支持。
加上，內地官方重提疫情對中國經濟影響屬暫時性，中國商務部亦公布積極做好穩外貿、穩外資、促消費工作，內地股市不乏炒作主題，滬綜指及深成指回穩。外圍有支持，料恒指短期跌幅有限，如能守穩27,500點水平，應有機會再試28,200點關口，惟市場未完全反映業績轉差的影響，要提防再上試28,200點後，會再次回落至27,200點以下水平。
九龍倉(00004)發盈警，經初步評估，預期2019年股東應佔盈利按年下跌約50%，主要由於集團為一些內地發展物業，根據現行市況評估的可變現淨值可能產生的減值虧損而作出撥備所致。集團2019年上半年的股東應佔盈利按年只跌14.3%，亦即下半年的倒退情況頗為嚴重，要留意其他股份，或會有同樣情況，業績風險大。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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