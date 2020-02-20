【專家點評】鄧澤堂：宜留意港企盈警陸續有來

美股假後復市，三大指數個別發展。蘋果公司(AAPL)發盈警，指中國工廠復工速度較預期慢，加上內地需求下降，或令蘋果公司無法實現營業收入目標，惹來市場討論疫情對全球供應鏈影響，晶片股同樣受累。不過，投資氣氛未言轉淡，電商銷售理想，科技股整體表現依然不遜。外圍投資氣氛未轉差，恒指走勢有支持。

加上，內地官方重提疫情對中國經濟影響屬暫時性，中國商務部亦公布積極做好穩外貿、穩外資、促消費工作，內地股市不乏炒作主題，滬綜指及深成指回穩。外圍有支持，料恒指短期跌幅有限，如能守穩27,500點水平，應有機會再試28,200點關口，惟市場未完全反映業績轉差的影響，要提防再上試28,200點後，會再次回落至27,200點以下水平。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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