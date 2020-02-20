中國1年期貸款市場報價利率降至4.05厘　符合預期

中國人民銀行公布，2月份1年期貸款市場報價利率(LPR)一如預期下調0.1厘，至4.05厘。至於5年期貸款市場報價利率由4.8厘降至4.75厘，略遜於預期。

【何謂LPR？】

LPR是基於18家報價行每月為其最優質客戶提供1年期貸款的利率計算而來，去年已用於新增貸款的定價。

LPR改革形成機制後，定於每月20日公布，自去年8月改革以來，此前1年期調降過兩次，各0.5厘，5年期以上僅調降過一次0.05厘。

【中國勢加大對疫情防控貨幣信貸支持】

新冠肺炎疫情持續，人行在周三(19日)晚發布的第四季貨幣政策執行報告中表示，要將疫情防控作為當前最重要的工作，加大對疫情防控的貨幣信貸支持，展望未來一段時期，疫情對中國經濟造成一定影響，但持續時間和規模都有限。

為因應疫情，人行在農曆新年開始後火線護航，大力投放資金，並相繼下調7天期逆回購和1年期中期借貸便利(MLF)利率各0.1厘，但隨着銀行體系資金回流，人行本周已經連續3日暫停逆回購操作，對流動性的戰疫「照顧」在逐步減力。

中國領導層決心實現全年經濟發展目標，稍早的中央政治局常委會議要求加大宏觀政策調節力度，更好發揮積極財政政策的作用，保持穩健的貨幣政策靈活適度，把疫情影響降到最低。

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