港股格局：許繹彬料大漲小回　物管股仍會受追捧

港股表現反覆。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新冠疫情仍揮之不去，但港股續呈現強勢，成交仍然高企近千億，相信疫情對其影響不似預期；儘管美國狂人特朗普日前再作「小動作」，禁止美國晶片公司售賣晶片給華為，令大市於本周二作出調整，但其調整幅度未見明顯，低位買盤湧現，可見市底仍強；屬大漲小回，有望企穩27,800點，向上挑戰28,300點的想法，至今仍未動搖。

他透露，個人一向對此類股份情有獨鍾，原因國內近十年經濟起飛，房地產蓬勃，屋苑及大廈管理亦可媲美其化鄰近發達的國家，加上近年國內大量甲級屋苑相繼落成，徵收高昂的管理費乃大勢所趨，物業管理公司可謂豬籠入水。加上，國內一線城市已與國際化接軌，盛行服務式住宅服務，這種服務收費價值不菲，物管公司亦是當中「穩收」的主角；即使經濟轉壞，對物管影響較小；而人民幣的貶值，更是對其行業有利，成為熱炒板塊，未必無因。

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