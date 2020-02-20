港股格局：許繹彬料大漲小回 物管股仍會受追捧
2020年02月20日 10:19
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港股表現反覆。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新冠疫情仍揮之不去，但港股續呈現強勢，成交仍然高企近千億，相信疫情對其影響不似預期；儘管美國狂人特朗普日前再作「小動作」，禁止美國晶片公司售賣晶片給華為，令大市於本周二作出調整，但其調整幅度未見明顯，低位買盤湧現，可見市底仍強；屬大漲小回，有望企穩27,800點，向上挑戰28,300點的想法，至今仍未動搖。
近期個別民生股早輪可能出現過份炒作，而導致有所調整；但長炒長有的物管股，受到碧桂園服務(06098)盈喜及雅生活(03319)很大可能被納入恒生綜合中型股和小型股指數及納入「港股通」所致，觸發一眾物管股「聞歌起舞」，除以上兩間物管龍頭外，奧園健康(03662)，時代鄰里(09928)，佳兆業美好(02168)分別在「疫市」中創出三年新高。
他透露，個人一向對此類股份情有獨鍾，原因國內近十年經濟起飛，房地產蓬勃，屋苑及大廈管理亦可媲美其化鄰近發達的國家，加上近年國內大量甲級屋苑相繼落成，徵收高昂的管理費乃大勢所趨，物業管理公司可謂豬籠入水。加上，國內一線城市已與國際化接軌，盛行服務式住宅服務，這種服務收費價值不菲，物管公司亦是當中「穩收」的主角；即使經濟轉壞，對物管影響較小；而人民幣的貶值，更是對其行業有利，成為熱炒板塊，未必無因。
他續指出，投資者「見風使舵」，是應對現今乍暖還寒氣氛的炒股心法，投資者不妨跟風，但仍需小心部份過份炒作，而作出調整；但可留意當中較為落後的物管股，鑫苑服務(01895)於去年十月上市，主要經營成都，北京及上海等物管業務，當時上市價為2.08港元，周三突然有跟風炒作之感，高收1.74元，但單從其上市價相比，仍有一段距離，建議先看其上市價進發，若能突破，上望2.3至2.5元。
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