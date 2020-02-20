新冠肺炎：疫情打亂安排 星港金融公司推遲招聘
2020年02月20日 10:29
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外媒報道，由於新冠肺炎疫情打亂業務，位於新加坡和香港的金融公司正推遲招聘。
據報，這兩個金融中心的獵頭公司表示，本地和外資機構紛紛放緩了招聘步伐。而影響因素包括部分人員須隔離、來往中國旅遊受限、遠程工作安排以及須不進行「面對面」的面試等。此外，疫情之下工廠關閉、供應鏈受到阻礙，部分公司指商業惡化影響收入，招聘已不是當務之急。
據顧問公司Morgan McKinley董事總經理Gurj Sandhu稱，人們的注意力已經不在招聘之上，不過迄今還沒有公司取消招聘的職位。
財經媒體彭博與六家招聘公司進行了交談，均證實招聘放緩。由於後勤方面存在困難，大多數公司的招聘流程和員工遷移計劃都要花上更長的時間。
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