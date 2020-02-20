港股格局：溫天納預計後市整固　投資宜加倍審慎　

新冠肺炎疫情對香港經濟打擊沉重，但港股尚未大插。資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納稱，業績期將至，部分港股成績表有可能出現滿缸紅，預計港股28,000點或到頂，其與A股將處於整固格局，投資者宜審慎。

他續指，香港產業相對單一化，主要靠金融、房地產及零售業支撐，而後兩者受肺炎疫情影響，行業收入大減，所以香港整體經濟正面臨嚴峻考驗。近期本土藍籌股股價受壓，待肺炎疫情受控，其股價反彈力度會較大。

至於A股，他說，人行放水無改A股滑落趨勢，只能令部份受惠股份跌幅減少。中國人民銀行周四公布，2月份1年期貸款市場報價利率(LPR)一如市場預期下調0.1厘，至4.05厘。他說，人行下調LPR利率會增加市場流動性，但對能否有效提振實體經濟仍存疑。他估計，人行會繼續增加財政支出刺激經濟，但暫不會一刀切減息，因內地不想進一步推升通漲，令民眾生活艱苦。

他另提到，內地企業將出現新舊經濟博奕，傳統零售或餐飲股表現遜色，而新經濟板塊例如5G及科技股份等將成為國家重點扶持的新經濟概念，投資可留意。

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