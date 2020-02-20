港股格局：郭家耀睇淡內銀　籲低吸內房股

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股經過一輪反彈之後，恒指在兩萬八關見明顯阻力，尤其是部分藍籌股由低位反彈不少，投資者均觀望外圍事態發展，故近日大市主要維持窄幅爭持格局。另一方面，近期新冠肺炎疫情有逐步受控迹象，對市況有正面作用，加上市場憧憬內地會否有刺激措施出台，包括減息行動，為大市帶來支持。不過，最近公布的企業的盈利表現令人擔心，尤其是對第一季業績表達的憂慮，投資者想先睇清楚形勢，估計恒指將會維持在27,000至28,000點區間上落。

人民銀行周四(20日)公布下調貸款市場報價利率(LPR)，郭指出，內銀股近期表現偏軟，人行降息對內銀股帶來息差壓力，反映中央或有意壓縮內銀的盈利，讓利給一些中小企業，以捱過宏觀經濟疲弱以及疲情帶來的影響。另外，市場亦在留意疫情會否對不良資產的增加帶來壓力，對內銀股估值不利，因此最近大市反彈，板塊亦未能跟上幅度，雖然內銀股股息吸引，但股價上升空間有限。相反內房股受惠「放水」，料中央維持寬鬆政策的大方向不變，對內房股尤其是龍頭企業有利，不妨趁低吸納。

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