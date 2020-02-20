新冠肺炎：傳湖北省將招標發行多期地方債

外媒報道，新冠肺炎的核心疫區湖北省將於周四(20日)下午招標發行多期地方債，分析師認為疫情不會對地方政府債券的信用產生影響，發行利率料如常高於招標區間下限0.25厘，30年期一般債預計將以3.72厘發行。

據湖北省公布發行規則，投標標位區間為招標日前1至5個工作日中債銀行間固定利率國債孳息率曲線中，對應期限國債孳息率算術平均值與該平均值上浮20%之間，即3.47至4.16厘。故此，市場預測的3.72厘將高於區間下限0.25厘。

湖北省此前刊登在中國債券信息網公告顯示，除上述72.59億元人民幣30年一般債券的發行計劃外，該省還將發行合計27.39億元的專項債券，期限包括7年、10年和15年。

方正證券固定收益首席分析師齊晟稱，湖北雖然是疫情中心，但認為下午的湖北債招標不用太過擔心，市場還是會以國家信用來看待這個債券，疫情對城投債的影響料會更大，但對地方政府債券不會有影響。

湖北省上一次發行一般債券是在1月20日，當時招標發行品種為10年，中標利率為3.34厘。

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