【外匯點評】陳健豪：美元兌日圓延續試頂之旅

艾德證券董事總經理陳健豪表示，疫情令避險資金進一步推高美元及黃金，唯獨另一傳統避險貨幣日圓令人大失所望。日本公布第四季度GDP創6年低，除了去年10月份起日本調升消費稅外，日本跟南韓關係緊張，南韓遊客大量減少，令日本在製造業及旅遊業都極度依賴中國，但中國第一季經濟同樣重創，市場擔心日本將陷技術性衰退。

最重要是，予外界的感覺是為了支撐經濟、避免影響7月份時的東京奧運氣氛而後知後覺、抗疫不力及警覺性低。

美元兌日圓一直在109.50至110.00之間高位徘徊，昨日終於向上突破機會，只要守住109.5，有機會挑戰前高112.50。但中線角度要留意，110至112區間屬關鍵阻力區，建議可以在112水平密切觀察美元兌日圓能否成功營造見頂回落的過程，暫時美元兌日圓仍在延續其試頂之旅。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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